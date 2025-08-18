Mis on Glaze (GLAZE)

$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Glaze (GLAZE) tokenoomika

Glaze (GLAZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLAZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glaze (GLAZE) kohta Kui palju on Glaze (GLAZE) tänapäeval väärt? Reaalajas GLAZE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLAZE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLAZE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Glaze turukapitalisatsioon? GLAZE turukapitalisatsioon on $ 13.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLAZE ringlev varu? GLAZE ringlev varu on 846.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLAZE (ATH) hind? GLAZE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GLAZE madalaim (ATL) hind? GLAZE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GLAZE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLAZE kauplemismaht on -- USD . Kas GLAZE sel aastal kõrgemale ka suundub? GLAZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLAZE hinna ennustust

