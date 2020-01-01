glamorous (GLAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi glamorous (GLAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

glamorous (GLAM) teave $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. Ametlik veebisait: https://www.glamcat.lol/ Ostke GLAM kohe!

glamorous (GLAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage glamorous (GLAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.80K $ 69.80K $ 69.80K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.80K $ 69.80K $ 69.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00395941 $ 0.00395941 $ 0.00395941 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000288 $ 0.0000288 $ 0.0000288 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave glamorous (GLAM) hinna kohta

glamorous (GLAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud glamorous (GLAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLAM tokeni tokenoomikat, avastage GLAM tokeni reaalajas hinda!

GLAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLAM võiks suunduda? Meie GLAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLAM tokeni hinna ennustust kohe!

