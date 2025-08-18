Rohkem infot GLAM

glamorous hind (GLAM)

1 GLAM/USD reaalajas hind:

glamorous (GLAM) reaalajas hinnagraafik
glamorous (GLAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.22%

-4.54%

-28.07%

-28.07%

glamorous (GLAM) reaalajas hind on $0.00008856. Viimase 24 tunni jooksul GLAM kaubeldud madalaim $ 0.00008783 ja kõrgeim $ 0.00009441 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00395941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000288.

Lüliajalise tootluse osas on GLAM muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -4.54% 24 tunni vältel -28.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

glamorous (GLAM) – turuteave

--
----

glamorous praegune turukapitalisatsioon on $ 88.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLAM ringlev varu on 999.61M, mille koguvaru on 999607328.360999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.53K.

glamorous (GLAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse glamorous ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse glamorous ja USD hinnamuutus $ +0.0000481149.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse glamorous ja USD hinnamuutus $ -0.0000026719.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse glamorous ja USD hinnamuutus $ +0.000045322603948103515.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.54%
30 päeva$ +0.0000481149+54.33%
60 päeva$ -0.0000026719-3.01%
90 päeva$ +0.000045322603948103515+104.82%

Mis on glamorous (GLAM)

$glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse glamorous (GLAM) allikas

Ametlik veebisait

glamorous hinna ennustus (USD)

Kui palju on glamorous (GLAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie glamorous (GLAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida glamorous nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake glamorous hinna ennustust kohe!

GLAM kohalike valuutade suhtes

glamorous (GLAM) tokenoomika

glamorous (GLAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse glamorous (GLAM) kohta

Kui palju on glamorous (GLAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLAM hind USD on 0.00008856 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLAM/USD hind?
Praegune hind GLAM/USD on $ 0.00008856. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on glamorous turukapitalisatsioon?
GLAM turukapitalisatsioon on $ 88.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLAM ringlev varu?
GLAM ringlev varu on 999.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLAM (ATH) hind?
GLAM saavutab ATH hinna summas 0.00395941 USD.
Mis oli kõigi aegade GLAM madalaim (ATL) hind?
GLAM nägi ATL hinda summas 0.0000288 USD.
Milline on GLAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLAM kauplemismaht on -- USD.
Kas GLAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLAM hinna ennustust.
