Mis on GIVER (GIVER)

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

Üksuse GIVER (GIVER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GIVER (GIVER) kohta Kui palju on GIVER (GIVER) tänapäeval väärt? Reaalajas GIVER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GIVER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GIVER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GIVER turukapitalisatsioon? GIVER turukapitalisatsioon on $ 42.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GIVER ringlev varu? GIVER ringlev varu on 70.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIVER (ATH) hind? GIVER saavutab ATH hinna summas 0.0203763 USD . Mis oli kõigi aegade GIVER madalaim (ATL) hind? GIVER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GIVER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GIVER kauplemismaht on -- USD . Kas GIVER sel aastal kõrgemale ka suundub? GIVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIVER hinna ennustust

