Rohkem infot GIVER

GIVER Hinnainfo

GIVER Valge raamat

GIVER Ametlik veebisait

GIVER Tokenoomika

GIVER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GIVER logo

GIVER hind (GIVER)

Loendis mitteolevad

1 GIVER/USD reaalajas hind:

$0.00060696
$0.00060696$0.00060696
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GIVER (GIVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:45 (UTC+8)

GIVER (GIVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0203763
$ 0.0203763$ 0.0203763

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.00%

+8.00%

GIVER (GIVER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GIVER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GIVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0203763 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GIVER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GIVER (GIVER) – turuteave

$ 42.52K
$ 42.52K$ 42.52K

--
----

$ 42.52K
$ 42.52K$ 42.52K

70.05M
70.05M 70.05M

70,051,022.478459
70,051,022.478459 70,051,022.478459

GIVER praegune turukapitalisatsioon on $ 42.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GIVER ringlev varu on 70.05M, mille koguvaru on 70051022.478459. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.52K.

GIVER (GIVER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GIVER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GIVER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GIVER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GIVER ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-57.57%
60 päeva$ 0-71.52%
90 päeva$ 0--

Mis on GIVER (GIVER)

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GIVER (GIVER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GIVER hinna ennustus (USD)

Kui palju on GIVER (GIVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GIVER (GIVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GIVER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GIVER hinna ennustust kohe!

GIVER kohalike valuutade suhtes

GIVER (GIVER) tokenoomika

GIVER (GIVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GIVER (GIVER) kohta

Kui palju on GIVER (GIVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas GIVER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GIVER/USD hind?
Praegune hind GIVER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GIVER turukapitalisatsioon?
GIVER turukapitalisatsioon on $ 42.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GIVER ringlev varu?
GIVER ringlev varu on 70.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIVER (ATH) hind?
GIVER saavutab ATH hinna summas 0.0203763 USD.
Mis oli kõigi aegade GIVER madalaim (ATL) hind?
GIVER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GIVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GIVER kauplemismaht on -- USD.
Kas GIVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
GIVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIVER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:45 (UTC+8)

GIVER (GIVER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.