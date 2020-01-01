Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Girls Smoking Cigs (GSC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Girls Smoking Cigs (GSC) teave $GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation. Ametlik veebisait: https://x.com/GirlsCigs Ostke GSC kohe!

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Girls Smoking Cigs (GSC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Koguvaru: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ringlev varu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Girls Smoking Cigs (GSC) hinna kohta

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GSC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GSC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GSC tokeni tokenoomikat, avastage GSC tokeni reaalajas hinda!

GSC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GSC võiks suunduda? Meie GSC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GSC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!