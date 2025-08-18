Mis on Girls Smoking Cigs (GSC)

$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Girls Smoking Cigs (GSC) kohta Kui palju on Girls Smoking Cigs (GSC) tänapäeval väärt? Reaalajas GSC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GSC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GSC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Girls Smoking Cigs turukapitalisatsioon? GSC turukapitalisatsioon on $ 19.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GSC ringlev varu? GSC ringlev varu on 999.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GSC (ATH) hind? GSC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GSC madalaim (ATL) hind? GSC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GSC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GSC kauplemismaht on -- USD . Kas GSC sel aastal kõrgemale ka suundub? GSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GSC hinna ennustust

