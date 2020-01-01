GINGER GANG (GINGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GINGER GANG (GINGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GINGER GANG (GINGER) teave Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names. Ametlik veebisait: http://Ginger.meme/ Ostke GINGER kohe!

GINGER GANG (GINGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GINGER GANG (GINGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.83K $ 41.83K $ 41.83K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.83K $ 41.83K $ 41.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00881812 $ 0.00881812 $ 0.00881812 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GINGER GANG (GINGER) hinna kohta

GINGER GANG (GINGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GINGER GANG (GINGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GINGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GINGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GINGER tokeni tokenoomikat, avastage GINGER tokeni reaalajas hinda!

GINGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GINGER võiks suunduda? Meie GINGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GINGER tokeni hinna ennustust kohe!

