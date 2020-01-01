Gigadad (GIGADAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gigadad (GIGADAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gigadad (GIGADAD) teave GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He's GigaChad's father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn't trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he's disappointed in your portfolio. GigaDad isn't here to play nice—he's here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him. Ametlik veebisait: https://gigadad.net

Gigadad (GIGADAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gigadad (GIGADAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.42K $ 26.42K $ 26.42K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.42K $ 26.42K $ 26.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gigadad (GIGADAD) hinna kohta

Gigadad (GIGADAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gigadad (GIGADAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GIGADAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GIGADAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GIGADAD tokeni tokenoomikat, avastage GIGADAD tokeni reaalajas hinda!

