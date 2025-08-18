Rohkem infot GIGADAD

Gigadad logo

Gigadad hind (GIGADAD)

Loendis mitteolevad

1 GIGADAD/USD reaalajas hind:

--
----
-4.70%1D
mexc
USD
Gigadad (GIGADAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:40:01 (UTC+8)

Gigadad (GIGADAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-4.91%

-23.08%

-23.08%

Gigadad (GIGADAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GIGADAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GIGADADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GIGADAD muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -4.91% 24 tunni vältel -23.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gigadad (GIGADAD) – turuteave

$ 32.65K
$ 32.65K$ 32.65K

--
----

$ 32.65K
$ 32.65K$ 32.65K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,434.835958
999,875,434.835958 999,875,434.835958

Gigadad praegune turukapitalisatsioon on $ 32.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GIGADAD ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999875434.835958. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.65K.

Gigadad (GIGADAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gigadad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gigadad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gigadad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gigadad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.91%
30 päeva$ 0-31.83%
60 päeva$ 0+19.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Gigadad (GIGADAD)

GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gigadad (GIGADAD) allikas

Ametlik veebisait

Gigadad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gigadad (GIGADAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gigadad (GIGADAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gigadad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gigadad hinna ennustust kohe!

GIGADAD kohalike valuutade suhtes

Gigadad (GIGADAD) tokenoomika

Gigadad (GIGADAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIGADAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gigadad (GIGADAD) kohta

Kui palju on Gigadad (GIGADAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GIGADAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GIGADAD/USD hind?
Praegune hind GIGADAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gigadad turukapitalisatsioon?
GIGADAD turukapitalisatsioon on $ 32.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GIGADAD ringlev varu?
GIGADAD ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIGADAD (ATH) hind?
GIGADAD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GIGADAD madalaim (ATL) hind?
GIGADAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GIGADAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GIGADAD kauplemismaht on -- USD.
Kas GIGADAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GIGADAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIGADAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.