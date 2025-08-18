Rohkem infot BRAIN

Gigabrain by virtuals logo

Gigabrain by virtuals hind (BRAIN)

Loendis mitteolevad

1 BRAIN/USD reaalajas hind:

$0.00823078
$0.00823078$0.00823078
-1.10%1D
mexc
USD
Gigabrain by virtuals (BRAIN) reaalajas hinnagraafik
Gigabrain by virtuals (BRAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00823078
$ 0.00823078$ 0.00823078
24 h madal
$ 0.00968163
$ 0.00968163$ 0.00968163
24 h kõrge

$ 0.00823078
$ 0.00823078$ 0.00823078

$ 0.00968163
$ 0.00968163$ 0.00968163

$ 0.01611427
$ 0.01611427$ 0.01611427

$ 0.00115011
$ 0.00115011$ 0.00115011

-2.09%

-1.16%

-35.19%

-35.19%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) reaalajas hind on $0.00823078. Viimase 24 tunni jooksul BRAIN kaubeldud madalaim $ 0.00823078 ja kõrgeim $ 0.00968163 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01611427 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00115011.

Lüliajalise tootluse osas on BRAIN muutunud -2.09% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel -35.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) – turuteave

$ 8.23M
$ 8.23M$ 8.23M

--
----

$ 8.23M
$ 8.23M$ 8.23M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gigabrain by virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 8.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRAIN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.23M.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gigabrain by virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gigabrain by virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0023276036.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gigabrain by virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000506974.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gigabrain by virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.001703160557134705.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.16%
30 päeva$ -0.0023276036-28.27%
60 päeva$ -0.0000506974-0.61%
90 päeva$ +0.001703160557134705+26.09%

Mis on Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

Üksuse Gigabrain by virtuals (BRAIN) allikas

Gigabrain by virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gigabrain by virtuals (BRAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gigabrain by virtuals (BRAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gigabrain by virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BRAIN kohalike valuutade suhtes

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenoomika

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gigabrain by virtuals (BRAIN) kohta

Kui palju on Gigabrain by virtuals (BRAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRAIN hind USD on 0.00823078 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRAIN/USD hind?
Praegune hind BRAIN/USD on $ 0.00823078. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gigabrain by virtuals turukapitalisatsioon?
BRAIN turukapitalisatsioon on $ 8.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRAIN ringlev varu?
BRAIN ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRAIN (ATH) hind?
BRAIN saavutab ATH hinna summas 0.01611427 USD.
Mis oli kõigi aegade BRAIN madalaim (ATL) hind?
BRAIN nägi ATL hinda summas 0.00115011 USD.
Milline on BRAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRAIN kauplemismaht on -- USD.
Kas BRAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRAIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.