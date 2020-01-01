Giga Stacy (STACY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Giga Stacy (STACY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Giga Stacy (STACY) teave Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women's issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Ametlik veebisait: https://gigastacycto.com

Giga Stacy (STACY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Giga Stacy (STACY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.71K $ 55.71K $ 55.71K Koguvaru: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Ringlev varu: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.71K $ 55.71K $ 55.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Giga Stacy (STACY) hinna kohta

Giga Stacy (STACY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Giga Stacy (STACY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STACY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STACY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STACY tokeni tokenoomikat, avastage STACY tokeni reaalajas hinda!

STACY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STACY võiks suunduda? Meie STACY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STACY tokeni hinna ennustust kohe!

