Rohkem infot STACY

STACY Hinnainfo

STACY Ametlik veebisait

STACY Tokenoomika

STACY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Giga Stacy logo

Giga Stacy hind (STACY)

Loendis mitteolevad

1 STACY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Giga Stacy (STACY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:29 (UTC+8)

Giga Stacy (STACY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-6.81%

-5.38%

-5.38%

Giga Stacy (STACY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STACY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STACYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00192995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STACY muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -6.81% 24 tunni vältel -5.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Giga Stacy (STACY) – turuteave

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

--
----

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,623.402916
998,990,623.402916 998,990,623.402916

Giga Stacy praegune turukapitalisatsioon on $ 55.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STACY ringlev varu on 998.99M, mille koguvaru on 998990623.402916. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.18K.

Giga Stacy (STACY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Giga Stacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Giga Stacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Giga Stacy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Giga Stacy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.81%
30 päeva$ 0-30.52%
60 päeva$ 0-26.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Giga Stacy (STACY) allikas

Ametlik veebisait

Giga Stacy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Giga Stacy (STACY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Giga Stacy (STACY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Giga Stacy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Giga Stacy hinna ennustust kohe!

STACY kohalike valuutade suhtes

Giga Stacy (STACY) tokenoomika

Giga Stacy (STACY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STACY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Giga Stacy (STACY) kohta

Kui palju on Giga Stacy (STACY) tänapäeval väärt?
Reaalajas STACY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STACY/USD hind?
Praegune hind STACY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Giga Stacy turukapitalisatsioon?
STACY turukapitalisatsioon on $ 55.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STACY ringlev varu?
STACY ringlev varu on 998.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STACY (ATH) hind?
STACY saavutab ATH hinna summas 0.00192995 USD.
Mis oli kõigi aegade STACY madalaim (ATL) hind?
STACY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STACY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STACY kauplemismaht on -- USD.
Kas STACY sel aastal kõrgemale ka suundub?
STACY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STACY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:29 (UTC+8)

Giga Stacy (STACY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.