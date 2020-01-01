Giga POTUS (POTUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Giga POTUS (POTUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Giga POTUS (POTUS) teave Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power. Ametlik veebisait: https://gigapotus.com/ Ostke POTUS kohe!

Giga POTUS (POTUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Giga POTUS (POTUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.77K $ 25.77K $ 25.77K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.77K $ 25.77K $ 25.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00232126 $ 0.00232126 $ 0.00232126 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Giga POTUS (POTUS) hinna kohta

Giga POTUS (POTUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Giga POTUS (POTUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POTUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POTUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POTUS tokeni tokenoomikat, avastage POTUS tokeni reaalajas hinda!

POTUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POTUS võiks suunduda? Meie POTUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POTUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!