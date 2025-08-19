Mis on Giga Cat (GCAT)

A cat meme coin on Base chain brought together by a community that values humor, being based, and decentralized innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Giga Cat (GCAT) allikas Ametlik veebisait

Giga Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Giga Cat (GCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Giga Cat (GCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Giga Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Giga Cat hinna ennustust kohe!

GCAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Giga Cat (GCAT) tokenoomika

Giga Cat (GCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Giga Cat (GCAT) kohta Kui palju on Giga Cat (GCAT) tänapäeval väärt? Reaalajas GCAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GCAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GCAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Giga Cat turukapitalisatsioon? GCAT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GCAT ringlev varu? GCAT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCAT (ATH) hind? GCAT saavutab ATH hinna summas 0.00378515 USD . Mis oli kõigi aegade GCAT madalaim (ATL) hind? GCAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GCAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GCAT kauplemismaht on -- USD . Kas GCAT sel aastal kõrgemale ka suundub? GCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCAT hinna ennustust

Giga Cat (GCAT) Olulised valdkonna uudised