Gifto (GFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gifto (GFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Gifto (GFT) teave Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG's flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people. Ametlik veebisait: https://gifto.io/ Valge raamat: https://gifto.io/GIFTO_Whitepaper_V1.3_20171122.pdf

Gifto (GFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gifto (GFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 246.33K $ 246.33K $ 246.33K Koguvaru: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B Ringlev varu: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 246.33K $ 246.33K $ 246.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.964192 $ 0.964192 $ 0.964192 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010997 $ 0.00010997 $ 0.00010997 Lisateave Gifto (GFT) hinna kohta

Gifto (GFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gifto (GFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GFT tokeni tokenoomikat, avastage GFT tokeni reaalajas hinda!

