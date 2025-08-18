Mis on Gifto (GFT)

Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.

Üksuse Gifto (GFT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gifto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gifto (GFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gifto (GFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gifto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gifto hinna ennustust kohe!

GFT kohalike valuutade suhtes

Gifto (GFT) tokenoomika

Gifto (GFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gifto (GFT) kohta Kui palju on Gifto (GFT) tänapäeval väärt? Reaalajas GFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gifto turukapitalisatsioon? GFT turukapitalisatsioon on $ 246.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GFT ringlev varu? GFT ringlev varu on 2.24B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFT (ATH) hind? GFT saavutab ATH hinna summas 0.964192 USD . Mis oli kõigi aegade GFT madalaim (ATL) hind? GFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GFT kauplemismaht on -- USD . Kas GFT sel aastal kõrgemale ka suundub? GFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFT hinna ennustust

Gifto (GFT) Olulised valdkonna uudised