GIFFORDwear launched the GIFF token on 2.3.24 as an experimental "Builder Token" for the brand's ecosystem. With a permanent supply of 1 billion tokens, GIFF is designed to facilitate and encourage innovation across all GIFFORDwear projects, serving as a versatile tool for testing and implementing new ideas.

GIFFORDwear (GIFF) tokenoomika

GIFFORDwear (GIFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

