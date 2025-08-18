Mis on Giddy (GIDDY)

Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Giddy (GIDDY) kohta Kui palju on Giddy (GIDDY) tänapäeval väärt? Reaalajas GIDDY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GIDDY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GIDDY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Giddy turukapitalisatsioon? GIDDY turukapitalisatsioon on $ 142.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GIDDY ringlev varu? GIDDY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIDDY (ATH) hind? GIDDY saavutab ATH hinna summas 0.346671 USD . Mis oli kõigi aegade GIDDY madalaim (ATL) hind? GIDDY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GIDDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GIDDY kauplemismaht on -- USD . Kas GIDDY sel aastal kõrgemale ka suundub? GIDDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIDDY hinna ennustust

