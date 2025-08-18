Giddy hind (GIDDY)
Giddy (GIDDY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GIDDY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GIDDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.346671 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GIDDY muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -1.74% 24 tunni vältel -3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Giddy praegune turukapitalisatsioon on $ 142.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GIDDY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 142.62K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Giddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Giddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Giddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Giddy ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.74%
|30 päeva
|$ 0
|-10.29%
|60 päeva
|$ 0
|+2.05%
|90 päeva
|$ 0
|--
Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use.
