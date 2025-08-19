Rohkem infot GICT

GICT Hinnainfo

GICT Ametlik veebisait

GICT Tokenoomika

GICT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GICTrade logo

GICTrade hind (GICT)

Loendis mitteolevad

1 GICT/USD reaalajas hind:

$0.871061
$0.871061$0.871061
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GICTrade (GICT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:36:06 (UTC+8)

GICTrade (GICT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.857938
$ 0.857938$ 0.857938
24 h madal
$ 0.873121
$ 0.873121$ 0.873121
24 h kõrge

$ 0.857938
$ 0.857938$ 0.857938

$ 0.873121
$ 0.873121$ 0.873121

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.379423
$ 0.379423$ 0.379423

-0.01%

-0.04%

+0.65%

+0.65%

GICTrade (GICT) reaalajas hind on $0.871061. Viimase 24 tunni jooksul GICT kaubeldud madalaim $ 0.857938 ja kõrgeim $ 0.873121 näitab aktiivset turu volatiivsust. GICTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.26 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.379423.

Lüliajalise tootluse osas on GICT muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +0.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GICTrade (GICT) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 87.11M
$ 87.11M$ 87.11M

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GICTrade praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. GICT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.11M.

GICTrade (GICT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GICTrade ja USD hinnamuutus $ -0.0003813867416553.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GICTrade ja USD hinnamuutus $ +0.0069492375.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GICTrade ja USD hinnamuutus $ +0.0065224176.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GICTrade ja USD hinnamuutus $ +0.0075307309577071.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003813867416553-0.04%
30 päeva$ +0.0069492375+0.80%
60 päeva$ +0.0065224176+0.75%
90 päeva$ +0.0075307309577071+0.87%

Mis on GICTrade (GICT)

GIC is developing a revolutionary blockchain-based trading ecosystem across forex, indices, commodities and cryptocurrency. Initially focused on forex futures and options, the GIC Trading Ecosystem will use the GIC utility coin (GICT) to facilitate underlying trades and track on the blockchain. GIC is also democratising access to the market-maker function allowing anyone to act as a broker; revolutionising the world of trading. Key Features: -Blockchain powered trading - Immutable open ledger guaranteeing security and transparency of transactions -Low fees and charges - Eliminating layers and focus on P2P interactions allow for a no swap, no commission, low spread experience -Market-maker access - GIC is offering the game-changing ability for anyone, trader or broker, to act as market-maker with no setup or ongoing costs -Seamless crypto-to-fiat exchange - Fully-fledged cryptocurrency exchange to be run alongside the core trading platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GICTrade (GICT) allikas

Ametlik veebisait

GICTrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on GICTrade (GICT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GICTrade (GICT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GICTrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GICTrade hinna ennustust kohe!

GICT kohalike valuutade suhtes

GICTrade (GICT) tokenoomika

GICTrade (GICT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GICT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GICTrade (GICT) kohta

Kui palju on GICTrade (GICT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GICT hind USD on 0.871061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GICT/USD hind?
Praegune hind GICT/USD on $ 0.871061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GICTrade turukapitalisatsioon?
GICT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GICT ringlev varu?
GICT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GICT (ATH) hind?
GICT saavutab ATH hinna summas 1.26 USD.
Mis oli kõigi aegade GICT madalaim (ATL) hind?
GICT nägi ATL hinda summas 0.379423 USD.
Milline on GICT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GICT kauplemismaht on -- USD.
Kas GICT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GICT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GICT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:36:06 (UTC+8)

GICTrade (GICT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.