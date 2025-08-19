Mis on GICTrade (GICT)

GIC is developing a revolutionary blockchain-based trading ecosystem across forex, indices, commodities and cryptocurrency. Initially focused on forex futures and options, the GIC Trading Ecosystem will use the GIC utility coin (GICT) to facilitate underlying trades and track on the blockchain. GIC is also democratising access to the market-maker function allowing anyone to act as a broker; revolutionising the world of trading. Key Features: -Blockchain powered trading - Immutable open ledger guaranteeing security and transparency of transactions -Low fees and charges - Eliminating layers and focus on P2P interactions allow for a no swap, no commission, low spread experience -Market-maker access - GIC is offering the game-changing ability for anyone, trader or broker, to act as market-maker with no setup or ongoing costs -Seamless crypto-to-fiat exchange - Fully-fledged cryptocurrency exchange to be run alongside the core trading platforms.

GICTrade (GICT) tokenoomika

GICTrade (GICT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GICT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GICTrade (GICT) kohta Kui palju on GICTrade (GICT) tänapäeval väärt? Reaalajas GICT hind USD on 0.871061 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GICT/USD hind? $ 0.871061 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GICT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GICTrade turukapitalisatsioon? GICT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GICT ringlev varu? GICT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GICT (ATH) hind? GICT saavutab ATH hinna summas 1.26 USD . Mis oli kõigi aegade GICT madalaim (ATL) hind? GICT nägi ATL hinda summas 0.379423 USD . Milline on GICT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GICT kauplemismaht on -- USD . Kas GICT sel aastal kõrgemale ka suundub? GICT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GICT hinna ennustust

