GIC Sports Network (GIC) teave The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. Ametlik veebisait: https://gicsports.io/ Valge raamat: https://whitepaper.gicsports.io/ Ostke GIC kohe!

GIC Sports Network (GIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GIC Sports Network (GIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00704513 $ 0.00704513 $ 0.00704513 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012087 $ 0.00012087 $ 0.00012087 Lisateave GIC Sports Network (GIC) hinna kohta

GIC Sports Network (GIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GIC Sports Network (GIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GIC tokeni tokenoomikat, avastage GIC tokeni reaalajas hinda!

GIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GIC võiks suunduda? Meie GIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GIC tokeni hinna ennustust kohe!

