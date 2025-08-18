Mis on GIC Sports Network (GIC)

The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GIC Sports Network (GIC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

GIC Sports Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on GIC Sports Network (GIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GIC Sports Network (GIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GIC Sports Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GIC Sports Network hinna ennustust kohe!

GIC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GIC Sports Network (GIC) tokenoomika

GIC Sports Network (GIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GIC Sports Network (GIC) kohta Kui palju on GIC Sports Network (GIC) tänapäeval väärt? Reaalajas GIC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GIC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GIC Sports Network turukapitalisatsioon? GIC turukapitalisatsioon on $ 9.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GIC ringlev varu? GIC ringlev varu on 81.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIC (ATH) hind? GIC saavutab ATH hinna summas 0.00704513 USD . Mis oli kõigi aegade GIC madalaim (ATL) hind? GIC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GIC kauplemismaht on -- USD . Kas GIC sel aastal kõrgemale ka suundub? GIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIC hinna ennustust

GIC Sports Network (GIC) Olulised valdkonna uudised