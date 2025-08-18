Mis on Gia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

Üksuse Gia by DexFi (GIA) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gia by DexFi (GIA) kohta Kui palju on Gia by DexFi (GIA) tänapäeval väärt? Reaalajas GIA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GIA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gia by DexFi turukapitalisatsioon? GIA turukapitalisatsioon on $ 303.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GIA ringlev varu? GIA ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIA (ATH) hind? GIA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GIA madalaim (ATL) hind? GIA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GIA kauplemismaht on -- USD . Kas GIA sel aastal kõrgemale ka suundub? GIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIA hinna ennustust

