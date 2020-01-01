ghostwire (GWIRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ghostwire (GWIRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ghostwire (GWIRE) teave ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate. Ametlik veebisait: https://ghostwire.ai

ghostwire (GWIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ghostwire (GWIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 212.92K $ 212.92K $ 212.92K Koguvaru: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Ringlev varu: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 212.92K $ 212.92K $ 212.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021315 $ 0.00021315 $ 0.00021315 Lisateave ghostwire (GWIRE) hinna kohta

ghostwire (GWIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ghostwire (GWIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GWIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GWIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GWIRE tokeni tokenoomikat, avastage GWIRE tokeni reaalajas hinda!

GWIRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GWIRE võiks suunduda? Meie GWIRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GWIRE tokeni hinna ennustust kohe!

