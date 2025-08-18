Rohkem infot GWIRE

ghostwire logo

ghostwire hind (GWIRE)

Loendis mitteolevad

1 GWIRE/USD reaalajas hind:

$0.00013612
-24.90%1D
mexc
USD
ghostwire (GWIRE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:07:35 (UTC+8)

ghostwire (GWIRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00013549
24 h madal
$ 0.00018196
24 h kõrge

$ 0.00013549
$ 0.00018196
$ 0.00081483
$ 0.00004853
-6.19%

-24.99%

+15.17%

+15.17%

ghostwire (GWIRE) reaalajas hind on $0.00013531. Viimase 24 tunni jooksul GWIRE kaubeldud madalaim $ 0.00013549 ja kõrgeim $ 0.00018196 näitab aktiivset turu volatiivsust. GWIREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00081483 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004853.

Lüliajalise tootluse osas on GWIRE muutunud -6.19% viimase tunni jooksul, -24.99% 24 tunni vältel +15.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ghostwire (GWIRE) – turuteave

$ 135.45K
--
$ 135.45K
999.75M
999,748,876.301189
ghostwire praegune turukapitalisatsioon on $ 135.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GWIRE ringlev varu on 999.75M, mille koguvaru on 999748876.301189. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 135.45K.

ghostwire (GWIRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ghostwire ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ghostwire ja USD hinnamuutus $ +0.0000689084.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ghostwire ja USD hinnamuutus $ -0.0000376152.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ghostwire ja USD hinnamuutus $ -0.0001868884147113016.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-24.99%
30 päeva$ +0.0000689084+50.93%
60 päeva$ -0.0000376152-27.79%
90 päeva$ -0.0001868884147113016-58.00%

Mis on ghostwire (GWIRE)

ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ghostwire (GWIRE) allikas

Ametlik veebisait

ghostwire hinna ennustus (USD)

Kui palju on ghostwire (GWIRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ghostwire (GWIRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ghostwire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ghostwire hinna ennustust kohe!

GWIRE kohalike valuutade suhtes

ghostwire (GWIRE) tokenoomika

ghostwire (GWIRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GWIRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ghostwire (GWIRE) kohta

Kui palju on ghostwire (GWIRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas GWIRE hind USD on 0.00013531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GWIRE/USD hind?
Praegune hind GWIRE/USD on $ 0.00013531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ghostwire turukapitalisatsioon?
GWIRE turukapitalisatsioon on $ 135.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GWIRE ringlev varu?
GWIRE ringlev varu on 999.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GWIRE (ATH) hind?
GWIRE saavutab ATH hinna summas 0.00081483 USD.
Mis oli kõigi aegade GWIRE madalaim (ATL) hind?
GWIRE nägi ATL hinda summas 0.00004853 USD.
Milline on GWIRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GWIRE kauplemismaht on -- USD.
Kas GWIRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
GWIRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GWIRE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.