Rohkem infot GHOST

GHOST Hinnainfo

GHOST Valge raamat

GHOST Ametlik veebisait

GHOST Tokenoomika

GHOST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ghost logo

Ghost hind (GHOST)

Loendis mitteolevad

1 GHOST/USD reaalajas hind:

$0.02369002
$0.02369002$0.02369002
+7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ghost (GHOST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:44:03 (UTC+8)

Ghost (GHOST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02149958
$ 0.02149958$ 0.02149958
24 h madal
$ 0.02383321
$ 0.02383321$ 0.02383321
24 h kõrge

$ 0.02149958
$ 0.02149958$ 0.02149958

$ 0.02383321
$ 0.02383321$ 0.02383321

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 0
$ 0$ 0

+3.37%

+8.79%

+2.23%

+2.23%

Ghost (GHOST) reaalajas hind on $0.02368865. Viimase 24 tunni jooksul GHOST kaubeldud madalaim $ 0.02149958 ja kõrgeim $ 0.02383321 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHOSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GHOST muutunud +3.37% viimase tunni jooksul, +8.79% 24 tunni vältel +2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ghost (GHOST) – turuteave

$ 654.19K
$ 654.19K$ 654.19K

--
----

$ 654.20K
$ 654.20K$ 654.20K

27.77M
27.77M 27.77M

27,772,716.90268739
27,772,716.90268739 27,772,716.90268739

Ghost praegune turukapitalisatsioon on $ 654.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GHOST ringlev varu on 27.77M, mille koguvaru on 27772716.90268739. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 654.20K.

Ghost (GHOST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ghost ja USD hinnamuutus $ +0.00191495.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ghost ja USD hinnamuutus $ +0.0033173087.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ghost ja USD hinnamuutus $ +0.0076542528.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ghost ja USD hinnamuutus $ -0.002128784623706535.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00191495+8.79%
30 päeva$ +0.0033173087+14.00%
60 päeva$ +0.0076542528+32.31%
90 päeva$ -0.002128784623706535-8.24%

Mis on Ghost (GHOST)

GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ghost (GHOST) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ghost hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ghost (GHOST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ghost (GHOST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ghost nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ghost hinna ennustust kohe!

GHOST kohalike valuutade suhtes

Ghost (GHOST) tokenoomika

Ghost (GHOST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHOST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ghost (GHOST) kohta

Kui palju on Ghost (GHOST) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHOST hind USD on 0.02368865 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHOST/USD hind?
Praegune hind GHOST/USD on $ 0.02368865. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ghost turukapitalisatsioon?
GHOST turukapitalisatsioon on $ 654.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHOST ringlev varu?
GHOST ringlev varu on 27.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHOST (ATH) hind?
GHOST saavutab ATH hinna summas 2.11 USD.
Mis oli kõigi aegade GHOST madalaim (ATL) hind?
GHOST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GHOST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHOST kauplemismaht on -- USD.
Kas GHOST sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHOST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHOST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:44:03 (UTC+8)

Ghost (GHOST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.