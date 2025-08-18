Mis on GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

Üksuse GHOG (GHOG) allikas Ametlik veebisait

GHOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on GHOG (GHOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GHOG (GHOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GHOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GHOG hinna ennustust kohe!

GHOG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GHOG (GHOG) tokenoomika

GHOG (GHOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GHOG (GHOG) kohta Kui palju on GHOG (GHOG) tänapäeval väärt? Reaalajas GHOG hind USD on 1.47 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GHOG/USD hind? $ 1.47 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GHOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GHOG turukapitalisatsioon? GHOG turukapitalisatsioon on $ 34.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GHOG ringlev varu? GHOG ringlev varu on 23.33K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHOG (ATH) hind? GHOG saavutab ATH hinna summas 52.76 USD . Mis oli kõigi aegade GHOG madalaim (ATL) hind? GHOG nägi ATL hinda summas 0.957138 USD . Milline on GHOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GHOG kauplemismaht on -- USD . Kas GHOG sel aastal kõrgemale ka suundub? GHOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHOG hinna ennustust

