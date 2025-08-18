Rohkem infot GHOG

GHOG hind (GHOG)

Loendis mitteolevad

1 GHOG/USD reaalajas hind:

$1.47
-8.50%1D
USD
GHOG (GHOG) reaalajas hinnagraafik
GHOG (GHOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.46
24 h madal
$ 1.62
24 h kõrge

$ 1.46
$ 1.62
$ 52.76
$ 0.957138
-0.40%

-8.59%

-2.20%

-2.20%

GHOG (GHOG) reaalajas hind on $1.47. Viimase 24 tunni jooksul GHOG kaubeldud madalaim $ 1.46 ja kõrgeim $ 1.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.76 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.957138.

Lüliajalise tootluse osas on GHOG muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -8.59% 24 tunni vältel -2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GHOG (GHOG) – turuteave

$ 34.18K
--
$ 91.17K
23.33K
62,216.76958208208
GHOG praegune turukapitalisatsioon on $ 34.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GHOG ringlev varu on 23.33K, mille koguvaru on 62216.76958208208. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.17K.

GHOG (GHOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GHOG ja USD hinnamuutus $ -0.137750747318678.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GHOG ja USD hinnamuutus $ +0.6618141390.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GHOG ja USD hinnamuutus $ -0.7414114050.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GHOG ja USD hinnamuutus $ -5.172931661586729.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.137750747318678-8.59%
30 päeva$ +0.6618141390+45.02%
60 päeva$ -0.7414114050-50.43%
90 päeva$ -5.172931661586729-77.87%

Mis on GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

Üksuse GHOG (GHOG) allikas

Ametlik veebisait

GHOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on GHOG (GHOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GHOG (GHOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GHOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GHOG hinna ennustust kohe!

GHOG kohalike valuutade suhtes

GHOG (GHOG) tokenoomika

GHOG (GHOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GHOG (GHOG) kohta

Kui palju on GHOG (GHOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHOG hind USD on 1.47 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHOG/USD hind?
Praegune hind GHOG/USD on $ 1.47. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GHOG turukapitalisatsioon?
GHOG turukapitalisatsioon on $ 34.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHOG ringlev varu?
GHOG ringlev varu on 23.33K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHOG (ATH) hind?
GHOG saavutab ATH hinna summas 52.76 USD.
Mis oli kõigi aegade GHOG madalaim (ATL) hind?
GHOG nägi ATL hinda summas 0.957138 USD.
Milline on GHOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHOG kauplemismaht on -- USD.
Kas GHOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHOG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.