GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.
Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate GMUBARAK tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
GMUBARAK tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.