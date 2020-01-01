Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ghibli Mubarak (GMUBARAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) teave GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Ametlik veebisait: https://gmubarak.com/ Valge raamat: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Ostke GMUBARAK kohe!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ghibli Mubarak (GMUBARAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.89K $ 86.89K $ 86.89K Koguvaru: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Ringlev varu: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.89K $ 86.89K $ 86.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ghibli Mubarak (GMUBARAK) hinna kohta

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMUBARAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMUBARAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMUBARAK tokeni tokenoomikat, avastage GMUBARAK tokeni reaalajas hinda!

GMUBARAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMUBARAK võiks suunduda? Meie GMUBARAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMUBARAK tokeni hinna ennustust kohe!

