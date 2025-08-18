Mis on Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Ghibli Mubarak (GMUBARAK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMUBARAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ghibli Mubarak (GMUBARAK) kohta Kui palju on Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tänapäeval väärt? Reaalajas GMUBARAK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GMUBARAK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GMUBARAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ghibli Mubarak turukapitalisatsioon? GMUBARAK turukapitalisatsioon on $ 73.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GMUBARAK ringlev varu? GMUBARAK ringlev varu on 420.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMUBARAK (ATH) hind? GMUBARAK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GMUBARAK madalaim (ATL) hind? GMUBARAK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GMUBARAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GMUBARAK kauplemismaht on -- USD . Kas GMUBARAK sel aastal kõrgemale ka suundub? GMUBARAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMUBARAK hinna ennustust

