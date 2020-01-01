Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ghibli Kapibala (KAPIBALA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) teave Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We're not chasing trends; we're jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone's welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we're already halfway to the clouds. Ametlik veebisait: https://ghibli-kapibala.fun/

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ghibli Kapibala (KAPIBALA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Koguvaru: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Ringlev varu: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAPIBALA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAPIBALA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAPIBALA tokeni tokenoomikat, avastage KAPIBALA tokeni reaalajas hinda!

KAPIBALA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAPIBALA võiks suunduda? Meie KAPIBALA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAPIBALA tokeni hinna ennustust kohe!

