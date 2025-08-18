Rohkem infot KAPIBALA

Ghibli Kapibala logo

Ghibli Kapibala hind (KAPIBALA)

Loendis mitteolevad

1 KAPIBALA/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) reaalajas hinnagraafik
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01480693
$ 0.01480693$ 0.01480693

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-5.70%

-16.79%

-16.79%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KAPIBALA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAPIBALAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01480693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KAPIBALA muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -16.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) – turuteave

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

--
----

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

999.33M
999.33M 999.33M

999,330,361.52653
999,330,361.52653 999,330,361.52653

Ghibli Kapibala praegune turukapitalisatsioon on $ 9.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KAPIBALA ringlev varu on 999.33M, mille koguvaru on 999330361.52653. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.23K.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ghibli Kapibala ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ghibli Kapibala ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ghibli Kapibala ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ghibli Kapibala ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.70%
30 päeva$ 0+8.36%
60 päeva$ 0+14.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ghibli Kapibala (KAPIBALA) allikas

Ametlik veebisait

Ghibli Kapibala hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ghibli Kapibala (KAPIBALA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ghibli Kapibala (KAPIBALA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ghibli Kapibala nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ghibli Kapibala hinna ennustust kohe!

KAPIBALA kohalike valuutade suhtes

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAPIBALA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ghibli Kapibala (KAPIBALA) kohta

Kui palju on Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAPIBALA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAPIBALA/USD hind?
Praegune hind KAPIBALA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ghibli Kapibala turukapitalisatsioon?
KAPIBALA turukapitalisatsioon on $ 9.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAPIBALA ringlev varu?
KAPIBALA ringlev varu on 999.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAPIBALA (ATH) hind?
KAPIBALA saavutab ATH hinna summas 0.01480693 USD.
Mis oli kõigi aegade KAPIBALA madalaim (ATL) hind?
KAPIBALA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KAPIBALA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAPIBALA kauplemismaht on -- USD.
Kas KAPIBALA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAPIBALA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAPIBALA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.