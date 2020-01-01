Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ghibli Elon (GHIBLI ELON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) teave Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Ostke GHIBLI ELON kohe!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ghibli Elon (GHIBLI ELON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.17K $ 6.17K $ 6.17K Koguvaru: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Ringlev varu: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.17K $ 6.17K $ 6.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ghibli Elon (GHIBLI ELON) hinna kohta

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHIBLI ELON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHIBLI ELON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHIBLI ELON tokeni tokenoomikat, avastage GHIBLI ELON tokeni reaalajas hinda!

GHIBLI ELON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GHIBLI ELON võiks suunduda? Meie GHIBLI ELON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GHIBLI ELON tokeni hinna ennustust kohe!

