$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate GHIBLICHAD tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
GHIBLICHAD tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
GHIBLICHAD – hinna ennustus
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.