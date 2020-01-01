GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) teave $Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand. Ametlik veebisait: https://ghiblichad.com/wp/ Ostke GHIBLICHAD kohe!

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) hinna kohta

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHIBLICHAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHIBLICHAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHIBLICHAD tokeni tokenoomikat, avastage GHIBLICHAD tokeni reaalajas hinda!

GHIBLICHAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GHIBLICHAD võiks suunduda? Meie GHIBLICHAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GHIBLICHAD tokeni hinna ennustust kohe!

