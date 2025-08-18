Rohkem infot GGTK

GG hind (GGTK)

Loendis mitteolevad

1 GGTK/USD reaalajas hind:

$0.00914339
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GG (GGTK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:43:56 (UTC+8)

GG (GGTK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00910467
24 h madal
$ 0.00968917
24 h kõrge

$ 0.00910467
$ 0.00968917
$ 2.61
$ 0.00600306
-0.74%

-3.51%

-23.48%

-23.48%

GG (GGTK) reaalajas hind on $0.00914339. Viimase 24 tunni jooksul GGTK kaubeldud madalaim $ 0.00910467 ja kõrgeim $ 0.00968917 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00600306.

Lüliajalise tootluse osas on GGTK muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel -23.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GG (GGTK) – turuteave

$ 327.33K
--
$ 427.91K
35.80M
46,800,000.0
GG praegune turukapitalisatsioon on $ 327.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GGTK ringlev varu on 35.80M, mille koguvaru on 46800000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 427.91K.

GG (GGTK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GG ja USD hinnamuutus $ -0.000332818173904637.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GG ja USD hinnamuutus $ -0.0030443346.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GG ja USD hinnamuutus $ -0.0028669794.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GG ja USD hinnamuutus $ -0.004304748899910757.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000332818173904637-3.51%
30 päeva$ -0.0030443346-33.29%
60 päeva$ -0.0028669794-31.35%
90 päeva$ -0.004304748899910757-32.00%

Mis on GG (GGTK)

GGDApp is a gaming ecosystem and DApp that rewards players, developers and investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GG (GGTK) allikas

Ametlik veebisait

GG hinna ennustus (USD)

Kui palju on GG (GGTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GG (GGTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GG hinna ennustust kohe!

GGTK kohalike valuutade suhtes

GG (GGTK) tokenoomika

GG (GGTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GG (GGTK) kohta

Kui palju on GG (GGTK) tänapäeval väärt?
Reaalajas GGTK hind USD on 0.00914339 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GGTK/USD hind?
Praegune hind GGTK/USD on $ 0.00914339. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GG turukapitalisatsioon?
GGTK turukapitalisatsioon on $ 327.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GGTK ringlev varu?
GGTK ringlev varu on 35.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGTK (ATH) hind?
GGTK saavutab ATH hinna summas 2.61 USD.
Mis oli kõigi aegade GGTK madalaim (ATL) hind?
GGTK nägi ATL hinda summas 0.00600306 USD.
Milline on GGTK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GGTK kauplemismaht on -- USD.
Kas GGTK sel aastal kõrgemale ka suundub?
GGTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGTK hinna ennustust.
GG (GGTK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

