Geyser (GYSR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Geyser (GYSR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Geyser (GYSR) teave What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. Ametlik veebisait: https://gysr.io Ostke GYSR kohe!

Geyser (GYSR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Geyser (GYSR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 396.68K $ 396.68K $ 396.68K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 407.66K $ 407.66K $ 407.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,136.29 $ 3,136.29 $ 3,136.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01730428 $ 0.01730428 $ 0.01730428 Praegune hind: $ 0.04076606 $ 0.04076606 $ 0.04076606 Lisateave Geyser (GYSR) hinna kohta

Geyser (GYSR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Geyser (GYSR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GYSR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GYSR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GYSR tokeni tokenoomikat, avastage GYSR tokeni reaalajas hinda!

GYSR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GYSR võiks suunduda? Meie GYSR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GYSR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!