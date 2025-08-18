Rohkem infot GYSR

Geyser logo

Geyser hind (GYSR)

Loendis mitteolevad

1 GYSR/USD reaalajas hind:

$0.04139121
$0.04139121
-6.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Geyser (GYSR) reaalajas hinnagraafik
Geyser (GYSR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04126775
$ 0.04126775
24 h madal
$ 0.04451495
$ 0.04451495
24 h kõrge

$ 0.04126775
$ 0.04126775

$ 0.04451495
$ 0.04451495

$ 3,136.29
$ 3,136.29

$ 0.01730428
$ 0.01730428

-0.25%

-6.41%

-3.43%

-3.43%

Geyser (GYSR) reaalajas hind on $0.04139121. Viimase 24 tunni jooksul GYSR kaubeldud madalaim $ 0.04126775 ja kõrgeim $ 0.04451495 näitab aktiivset turu volatiivsust. GYSRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,136.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01730428.

Lüliajalise tootluse osas on GYSR muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -6.41% 24 tunni vältel -3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geyser (GYSR) – turuteave

$ 403.81K
$ 403.81K

--
--

$ 415.00K
$ 415.00K

9.73M
9.73M

10,000,000.0
10,000,000.0

Geyser praegune turukapitalisatsioon on $ 403.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GYSR ringlev varu on 9.73M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 415.00K.

Geyser (GYSR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geyser ja USD hinnamuutus $ -0.00283650460936421.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geyser ja USD hinnamuutus $ +0.0059632026.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geyser ja USD hinnamuutus $ +0.0243684829.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geyser ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00283650460936421-6.41%
30 päeva$ +0.0059632026+14.41%
60 päeva$ +0.0243684829+58.87%
90 päeva$ 0--

Mis on Geyser (GYSR)

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Geyser (GYSR) allikas

Ametlik veebisait

Geyser hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geyser (GYSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geyser (GYSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geyser nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geyser hinna ennustust kohe!

GYSR kohalike valuutade suhtes

Geyser (GYSR) tokenoomika

Geyser (GYSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GYSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geyser (GYSR) kohta

Kui palju on Geyser (GYSR) tänapäeval väärt?
Reaalajas GYSR hind USD on 0.04139121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GYSR/USD hind?
Praegune hind GYSR/USD on $ 0.04139121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geyser turukapitalisatsioon?
GYSR turukapitalisatsioon on $ 403.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GYSR ringlev varu?
GYSR ringlev varu on 9.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GYSR (ATH) hind?
GYSR saavutab ATH hinna summas 3,136.29 USD.
Mis oli kõigi aegade GYSR madalaim (ATL) hind?
GYSR nägi ATL hinda summas 0.01730428 USD.
Milline on GYSR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GYSR kauplemismaht on -- USD.
Kas GYSR sel aastal kõrgemale ka suundub?
GYSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GYSR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.