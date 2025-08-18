Mis on GetKicks (KICKS)

Get Kicks & Get Fit ! Move2Earn, Walk Run or Jog & and collect futuristic fashionable NFT Kicks on BSC!

GetKicks hinna ennustus (USD)

Kui palju on GetKicks (KICKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GetKicks (KICKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GetKicks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KICKS kohalike valuutade suhtes

GetKicks (KICKS) tokenoomika

GetKicks (KICKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KICKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GetKicks (KICKS) kohta Kui palju on GetKicks (KICKS) tänapäeval väärt? Reaalajas KICKS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KICKS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KICKS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GetKicks turukapitalisatsioon? KICKS turukapitalisatsioon on $ 72.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KICKS ringlev varu? KICKS ringlev varu on 2.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KICKS (ATH) hind? KICKS saavutab ATH hinna summas 0.01165333 USD . Mis oli kõigi aegade KICKS madalaim (ATL) hind? KICKS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KICKS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KICKS kauplemismaht on -- USD . Kas KICKS sel aastal kõrgemale ka suundub? KICKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KICKS hinna ennustust

GetKicks (KICKS) Olulised valdkonna uudised