GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GertrudeDataPig (GDP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GertrudeDataPig (GDP) teave DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. Ametlik veebisait: https://datapig.xyz/ Valge raamat: https://www.vana.org/posts/datapig Ostke GDP kohe!

GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GertrudeDataPig (GDP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 217.01K $ 217.01K $ 217.01K Koguvaru: $ 688.57M $ 688.57M $ 688.57M Ringlev varu: $ 688.57M $ 688.57M $ 688.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.01K $ 217.01K $ 217.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00031516 $ 0.00031516 $ 0.00031516 Lisateave GertrudeDataPig (GDP) hinna kohta

GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GDP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GDP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GDP tokeni tokenoomikat, avastage GDP tokeni reaalajas hinda!

GDP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GDP võiks suunduda? Meie GDP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GDP tokeni hinna ennustust kohe!

