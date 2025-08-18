Rohkem infot GDP

GertrudeDataPig hind (GDP)

1 GDP/USD reaalajas hind:

$0.00031516
$0.00031516$0.00031516
-2.00%1D
GertrudeDataPig (GDP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:53 (UTC+8)

GertrudeDataPig (GDP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01503385
$ 0.01503385$ 0.01503385

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.04%

-5.62%

-5.62%

GertrudeDataPig (GDP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GDP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01503385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GDP muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul.

GertrudeDataPig (GDP) – turuteave

$ 217.01K
$ 217.01K$ 217.01K

--
----

$ 217.01K
$ 217.01K$ 217.01K

688.57M
688.57M 688.57M

688,568,913.18134
688,568,913.18134 688,568,913.18134

GertrudeDataPig praegune turukapitalisatsioon on $ 217.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GDP ringlev varu on 688.57M, mille koguvaru on 688568913.18134. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 217.01K.

GertrudeDataPig (GDP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.04%
30 päeva$ 0-5.35%
60 päeva$ 0+4.39%
90 päeva$ 0--

Mis on GertrudeDataPig (GDP)

DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.

Üksuse GertrudeDataPig (GDP) allikas

Ametlik veebisait

GertrudeDataPig hinna ennustus (USD)

Kui palju on GertrudeDataPig (GDP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GertrudeDataPig (GDP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GertrudeDataPig nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GertrudeDataPig hinna ennustust kohe!

GDP kohalike valuutade suhtes

GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika

GertrudeDataPig (GDP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GertrudeDataPig (GDP) kohta

Kui palju on GertrudeDataPig (GDP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GDP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GDP/USD hind?
Praegune hind GDP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GertrudeDataPig turukapitalisatsioon?
GDP turukapitalisatsioon on $ 217.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GDP ringlev varu?
GDP ringlev varu on 688.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDP (ATH) hind?
GDP saavutab ATH hinna summas 0.01503385 USD.
Mis oli kõigi aegade GDP madalaim (ATL) hind?
GDP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GDP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GDP kauplemismaht on -- USD.
Kas GDP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GDP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDP hinna ennustust.
GertrudeDataPig (GDP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

