GertrudeDataPig hind (GDP)
--
-2.04%
-5.62%
-5.62%
GertrudeDataPig (GDP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GDP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GDPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01503385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GDP muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -5.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GertrudeDataPig praegune turukapitalisatsioon on $ 217.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GDP ringlev varu on 688.57M, mille koguvaru on 688568913.18134. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 217.01K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GertrudeDataPig ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.04%
|30 päeva
|$ 0
|-5.35%
|60 päeva
|$ 0
|+4.39%
|90 päeva
|$ 0
|--
DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
