GeoDB (GEO) teave Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Ametlik veebisait: https://thedataverse.io/ Valge raamat: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Ostke GEO kohe!

GeoDB (GEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GeoDB (GEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.81K $ 29.81K $ 29.81K Koguvaru: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Ringlev varu: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.82K $ 58.82K $ 58.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016805 $ 0.00016805 $ 0.00016805 Lisateave GeoDB (GEO) hinna kohta

GeoDB (GEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GeoDB (GEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEO tokeni tokenoomikat, avastage GEO tokeni reaalajas hinda!

GEO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEO võiks suunduda? Meie GEO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEO tokeni hinna ennustust kohe!

