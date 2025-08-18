Rohkem infot GEO

GeoDB hind (GEO)

1 GEO/USD reaalajas hind:

$0.00018334
$0.00018334$0.00018334
0.00%1D
GeoDB (GEO) reaalajas hinnagraafik
GeoDB (GEO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+33.10%

+33.10%

GeoDB (GEO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GEO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GEO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +33.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GeoDB (GEO) – turuteave

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

--
----

$ 64.17K
$ 64.17K$ 64.17K

177.40M
177.40M 177.40M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

GeoDB praegune turukapitalisatsioon on $ 32.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GEO ringlev varu on 177.40M, mille koguvaru on 350000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.17K.

GeoDB (GEO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GeoDB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GeoDB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GeoDB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GeoDB ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+40.12%
60 päeva$ 0+42.17%
90 päeva$ 0--

Mis on GeoDB (GEO)

Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse GeoDB (GEO) allikas

Ametlik veebisait

GeoDB hinna ennustus (USD)

Kui palju on GeoDB (GEO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GeoDB (GEO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GeoDB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GeoDB hinna ennustust kohe!

GEO kohalike valuutade suhtes

GeoDB (GEO) tokenoomika

GeoDB (GEO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GeoDB (GEO) kohta

Kui palju on GeoDB (GEO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEO/USD hind?
Praegune hind GEO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GeoDB turukapitalisatsioon?
GEO turukapitalisatsioon on $ 32.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEO ringlev varu?
GEO ringlev varu on 177.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEO (ATH) hind?
GEO saavutab ATH hinna summas 5.0 USD.
Mis oli kõigi aegade GEO madalaim (ATL) hind?
GEO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GEO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEO kauplemismaht on -- USD.
Kas GEO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEO hinna ennustust.
