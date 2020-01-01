GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GENZAI by Virtuals (GENZAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GENZAI by Virtuals (GENZAI) teave GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Ametlik veebisait: https://genzai.wtf Valge raamat: https://docs.genzai.wtf/ Ostke GENZAI kohe!

GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GENZAI by Virtuals (GENZAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 335.19K $ 335.19K $ 335.19K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 372.44K $ 372.44K $ 372.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00112793 $ 0.00112793 $ 0.00112793 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036166 $ 0.00036166 $ 0.00036166 Lisateave GENZAI by Virtuals (GENZAI) hinna kohta

GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GENZAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GENZAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GENZAI tokeni tokenoomikat, avastage GENZAI tokeni reaalajas hinda!

GENZAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GENZAI võiks suunduda? Meie GENZAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GENZAI tokeni hinna ennustust kohe!

