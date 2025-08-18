Rohkem infot GENZAI

GENZAI by Virtuals hind (GENZAI)

1 GENZAI/USD reaalajas hind:

--
----
+5.20%1D
GENZAI by Virtuals (GENZAI) reaalajas hinnagraafik
GENZAI by Virtuals (GENZAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112793
$ 0.00112793$ 0.00112793

$ 0
$ 0$ 0

-1.90%

+5.30%

-4.08%

-4.08%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GENZAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GENZAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00112793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GENZAI muutunud -1.90% viimase tunni jooksul, +5.30% 24 tunni vältel -4.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) – turuteave

$ 27.44K
$ 27.44K$ 27.44K

--
----

$ 30.49K
$ 30.49K$ 30.49K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GENZAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 27.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GENZAI ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.49K.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GENZAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GENZAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GENZAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GENZAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+5.30%
30 päeva$ 0-40.95%
60 päeva$ 0-72.00%
90 päeva$ 0--

Mis on GENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse GENZAI by Virtuals (GENZAI) allikas

Ametlik veebisait

GENZAI by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on GENZAI by Virtuals (GENZAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GENZAI by Virtuals (GENZAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GENZAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GENZAI by Virtuals hinna ennustust kohe!

GENZAI kohalike valuutade suhtes

GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika

GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENZAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GENZAI by Virtuals (GENZAI) kohta

Kui palju on GENZAI by Virtuals (GENZAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GENZAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GENZAI/USD hind?
Praegune hind GENZAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GENZAI by Virtuals turukapitalisatsioon?
GENZAI turukapitalisatsioon on $ 27.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GENZAI ringlev varu?
GENZAI ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENZAI (ATH) hind?
GENZAI saavutab ATH hinna summas 0.00112793 USD.
Mis oli kõigi aegade GENZAI madalaim (ATL) hind?
GENZAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GENZAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GENZAI kauplemismaht on -- USD.
Kas GENZAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GENZAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENZAI hinna ennustust.
