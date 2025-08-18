GensoKishi Metaverse hind (MV)
GensoKishi Metaverse (MV) reaalajas hind on $0.00792594. Viimase 24 tunni jooksul MV kaubeldud madalaim $ 0.00781421 ja kõrgeim $ 0.00793637 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00428504.
Lüliajalise tootluse osas on MV muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel +5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GensoKishi Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 3.17M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MV ringlev varu on 399.74M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.17M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse GensoKishi Metaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GensoKishi Metaverse ja USD hinnamuutus $ +0.0003471228.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GensoKishi Metaverse ja USD hinnamuutus $ +0.0017719572.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GensoKishi Metaverse ja USD hinnamuutus $ +0.002311014499848078.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.91%
|30 päeva
|$ +0.0003471228
|+4.38%
|60 päeva
|$ +0.0017719572
|+22.36%
|90 päeva
|$ +0.002311014499848078
|+41.16%
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
GensoKishi Metaverse (MV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.