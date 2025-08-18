Mis on GensoKishi Metaverse (MV)

GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GensoKishi Metaverse (MV) allikas Ametlik veebisait

GensoKishi Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on GensoKishi Metaverse (MV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GensoKishi Metaverse (MV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GensoKishi Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GensoKishi Metaverse hinna ennustust kohe!

MV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GensoKishi Metaverse (MV) tokenoomika

GensoKishi Metaverse (MV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GensoKishi Metaverse (MV) kohta Kui palju on GensoKishi Metaverse (MV) tänapäeval väärt? Reaalajas MV hind USD on 0.00792594 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MV/USD hind? $ 0.00792594 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GensoKishi Metaverse turukapitalisatsioon? MV turukapitalisatsioon on $ 3.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MV ringlev varu? MV ringlev varu on 399.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MV (ATH) hind? MV saavutab ATH hinna summas 1.66 USD . Mis oli kõigi aegade MV madalaim (ATL) hind? MV nägi ATL hinda summas 0.00428504 USD . Milline on MV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MV kauplemismaht on -- USD . Kas MV sel aastal kõrgemale ka suundub? MV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MV hinna ennustust

GensoKishi Metaverse (MV) Olulised valdkonna uudised