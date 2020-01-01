GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GenomesDAO GENE ($GENE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GenomesDAO GENE ($GENE) teave We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value. Ametlik veebisait: https://genomes.io/ Ostke $GENE kohe!

GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GenomesDAO GENE ($GENE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.33K $ 35.33K $ 35.33K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 270.85M $ 270.85M $ 270.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.43K $ 130.43K $ 130.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04076945 $ 0.04076945 $ 0.04076945 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013043 $ 0.00013043 $ 0.00013043 Lisateave GenomesDAO GENE ($GENE) hinna kohta

GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $GENE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $GENE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $GENE tokeni tokenoomikat, avastage $GENE tokeni reaalajas hinda!

$GENE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $GENE võiks suunduda? Meie $GENE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $GENE tokeni hinna ennustust kohe!

