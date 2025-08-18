Mis on GenomesDAO GENE ($GENE)

We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GenomesDAO GENE ($GENE) allikas Ametlik veebisait

GenomesDAO GENE hinna ennustus (USD)

Kui palju on GenomesDAO GENE ($GENE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GenomesDAO GENE ($GENE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GenomesDAO GENE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GenomesDAO GENE hinna ennustust kohe!

$GENE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika

GenomesDAO GENE ($GENE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $GENE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GenomesDAO GENE ($GENE) kohta Kui palju on GenomesDAO GENE ($GENE) tänapäeval väärt? Reaalajas $GENE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $GENE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $GENE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GenomesDAO GENE turukapitalisatsioon? $GENE turukapitalisatsioon on $ 35.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $GENE ringlev varu? $GENE ringlev varu on 270.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $GENE (ATH) hind? $GENE saavutab ATH hinna summas 0.04076945 USD . Mis oli kõigi aegade $GENE madalaim (ATL) hind? $GENE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $GENE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $GENE kauplemismaht on -- USD . Kas $GENE sel aastal kõrgemale ka suundub? $GENE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $GENE hinna ennustust

GenomesDAO GENE ($GENE) Olulised valdkonna uudised