GENIUS AI logo

GENIUS AI hind (GNUS)

Loendis mitteolevad

1 GNUS/USD reaalajas hind:

$1.95
$1.95
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GENIUS AI (GNUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:22:07 (UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.89
$ 1.89
24 h madal
$ 1.96
$ 1.96
24 h kõrge

$ 1.89
$ 1.89

$ 1.96
$ 1.96

$ 45.26
$ 45.26

$ 0.711502
$ 0.711502

+3.35%

-0.36%

-3.38%

-3.38%

GENIUS AI (GNUS) reaalajas hind on $1.95. Viimase 24 tunni jooksul GNUS kaubeldud madalaim $ 1.89 ja kõrgeim $ 1.96 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.26 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.711502.

Lüliajalise tootluse osas on GNUS muutunud +3.35% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -3.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GENIUS AI (GNUS) – turuteave

$ 24.25M
$ 24.25M

--
--

$ 29.66M
$ 29.66M

12.42M
12.42M

15,193,848.0
15,193,848.0

GENIUS AI praegune turukapitalisatsioon on $ 24.25M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNUS ringlev varu on 12.42M, mille koguvaru on 15193848.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.66M.

GENIUS AI (GNUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GENIUS AI ja USD hinnamuutus $ -0.007120891148044.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GENIUS AI ja USD hinnamuutus $ -0.3651139050.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GENIUS AI ja USD hinnamuutus $ +0.1574400750.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GENIUS AI ja USD hinnamuutus $ -0.3482810465872596.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007120891148044-0.36%
30 päeva$ -0.3651139050-18.72%
60 päeva$ +0.1574400750+8.07%
90 päeva$ -0.3482810465872596-15.15%

Mis on GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

Üksuse GENIUS AI (GNUS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GENIUS AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on GENIUS AI (GNUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GENIUS AI (GNUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GENIUS AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GENIUS AI hinna ennustust kohe!

GNUS kohalike valuutade suhtes

GENIUS AI (GNUS) tokenoomika

GENIUS AI (GNUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GENIUS AI (GNUS) kohta

Kui palju on GENIUS AI (GNUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNUS hind USD on 1.95 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNUS/USD hind?
Praegune hind GNUS/USD on $ 1.95. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GENIUS AI turukapitalisatsioon?
GNUS turukapitalisatsioon on $ 24.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNUS ringlev varu?
GNUS ringlev varu on 12.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNUS (ATH) hind?
GNUS saavutab ATH hinna summas 45.26 USD.
Mis oli kõigi aegade GNUS madalaim (ATL) hind?
GNUS nägi ATL hinda summas 0.711502 USD.
Milline on GNUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNUS kauplemismaht on -- USD.
Kas GNUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNUS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.