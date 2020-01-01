Genesis Worlds (GENESIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Genesis Worlds (GENESIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Genesis Worlds (GENESIS) teave Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Ametlik veebisait: https://genesis.game/ Ostke GENESIS kohe!

Genesis Worlds (GENESIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Genesis Worlds (GENESIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.68K $ 73.68K $ 73.68K Koguvaru: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M Ringlev varu: $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.68K $ 73.68K $ 73.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00033356 $ 0.00033356 $ 0.00033356 Lisateave Genesis Worlds (GENESIS) hinna kohta

Genesis Worlds (GENESIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Genesis Worlds (GENESIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GENESIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GENESIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GENESIS tokeni tokenoomikat, avastage GENESIS tokeni reaalajas hinda!

GENESIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GENESIS võiks suunduda? Meie GENESIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GENESIS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!