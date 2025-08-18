Mis on Genesis Worlds (GENESIS)

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Genesis Worlds (GENESIS) kohta Kui palju on Genesis Worlds (GENESIS) tänapäeval väärt? Reaalajas GENESIS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GENESIS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GENESIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Genesis Worlds turukapitalisatsioon? GENESIS turukapitalisatsioon on $ 74.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GENESIS ringlev varu? GENESIS ringlev varu on 220.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENESIS (ATH) hind? GENESIS saavutab ATH hinna summas 0.485444 USD . Mis oli kõigi aegade GENESIS madalaim (ATL) hind? GENESIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GENESIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GENESIS kauplemismaht on -- USD . Kas GENESIS sel aastal kõrgemale ka suundub? GENESIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENESIS hinna ennustust

