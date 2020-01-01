Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Generative Market eXplorer (AIGMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Generative Market eXplorer (AIGMX) teave Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. Ametlik veebisait: https://aigmx.trade Valge raamat: https://docs.aigmx.trade

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Generative Market eXplorer (AIGMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.98K $ 90.98K $ 90.98K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.79K $ 93.79K $ 93.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Generative Market eXplorer (AIGMX) hinna kohta

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIGMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIGMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIGMX tokeni tokenoomikat, avastage AIGMX tokeni reaalajas hinda!

AIGMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIGMX võiks suunduda? Meie AIGMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIGMX tokeni hinna ennustust kohe!

