Generate Endless Money logo

Generate Endless Money hind (GEM)

Loendis mitteolevad

1 GEM/USD reaalajas hind:

$0.00073381
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Generate Endless Money (GEM) reaalajas hinnagraafik
Generate Endless Money (GEM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00069663
24 h madal
$ 0.00078095
24 h kõrge

$ 0.00069663
$ 0.00078095
$ 0.00229302
$ 0.00016451
-0.04%

-4.88%

-33.04%

-33.04%

Generate Endless Money (GEM) reaalajas hind on $0.00073384. Viimase 24 tunni jooksul GEM kaubeldud madalaim $ 0.00069663 ja kõrgeim $ 0.00078095 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00229302 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016451.

Lüliajalise tootluse osas on GEM muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -4.88% 24 tunni vältel -33.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Generate Endless Money (GEM) – turuteave

$ 733.80K
--
$ 733.80K
999.93M
999,934,228.416126
Generate Endless Money praegune turukapitalisatsioon on $ 733.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GEM ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999934228.416126. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 733.80K.

Generate Endless Money (GEM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Generate Endless Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Generate Endless Money ja USD hinnamuutus $ +0.0000068040.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Generate Endless Money ja USD hinnamuutus $ +0.0004131607.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Generate Endless Money ja USD hinnamuutus $ +0.0001500979271355778.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.88%
30 päeva$ +0.0000068040+0.93%
60 päeva$ +0.0004131607+56.30%
90 päeva$ +0.0001500979271355778+25.71%

Mis on Generate Endless Money (GEM)

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Generate Endless Money (GEM) allikas

Ametlik veebisait

Generate Endless Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on Generate Endless Money (GEM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Generate Endless Money (GEM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Generate Endless Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Generate Endless Money hinna ennustust kohe!

GEM kohalike valuutade suhtes

Generate Endless Money (GEM) tokenoomika

Generate Endless Money (GEM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Generate Endless Money (GEM) kohta

Kui palju on Generate Endless Money (GEM) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEM hind USD on 0.00073384 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEM/USD hind?
Praegune hind GEM/USD on $ 0.00073384. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Generate Endless Money turukapitalisatsioon?
GEM turukapitalisatsioon on $ 733.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEM ringlev varu?
GEM ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEM (ATH) hind?
GEM saavutab ATH hinna summas 0.00229302 USD.
Mis oli kõigi aegade GEM madalaim (ATL) hind?
GEM nägi ATL hinda summas 0.00016451 USD.
Milline on GEM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEM kauplemismaht on -- USD.
Kas GEM sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.